 المحكمة العليا: جلد 19 شخصا على الملأ في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا: جلد 19 شخصا على الملأ في أفغانستان

د أ ب
نشر في: السبت 19 نوفمبر 2022 - 5:47 م | آخر تحديث: السبت 19 نوفمبر 2022 - 5:47 م

أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، اليوم السبت، جلد مجموعة من 19 رجلا وامرأة على الملأ في إقليم تخار بشمال البلاد، في وقت سابق من الشهر الجاري.    

وتم جلدهم بعد إدانتهم بالانخراط في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، في حالة بعض النساء، حيث غادرن منزل الأب أو الزوج مع رجل آخر والسرقة، وتم جلد كل مدان 39 جلدة.  

وأضافت المحكمة التي تسيطر عليها طالبان أن العقوبات العلنية نفذت قبل نحو أسبوع في طالقان عاصمة الإقليم، كخطوة تحذيرية للمجرمين وكدرس للبقية.

ومنذ أن عادت طالبان إلى الحكم بدأت في فرض قيود تدريجية على الحياة العامة وكذلك تفسير صارم للإسلام.

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