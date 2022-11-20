باكستان: سنفي بالتزاماتنا المتعلقة بالديون الخارجية ولن نتخلف عن السداد

قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، إن الحكومة ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية بما في ذلك سداد سندات صكوك مستحقة في الأسبوع الأول من ديسمبر.



وأضاف: "لا توجد فرصة للتخلف عن السداد. سيتم السداد في الوقت المحدد"، موضحا أن ترتيبات سداد الديون للعام المقبل تمت "من حيث المبدأ"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقدر دار أن عجز الحساب الجاري للبلاد يصل إلى نحو 6 مليارات دولار في نهاية يونيو 2023، أي نصف ما كان متوقعا في وقت سابق. وقال إنه من المتوقع أن يقل العجز عن 400 مليون دولار في أكتوبر.



كما رفض وزير المالية احتمال حدوث نقص في الوقود في البلاد وسط حالة من عدم اليقين السياسي الناجم عن حملة رئيس الوزراء السابق عمران خان المستمرة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة.