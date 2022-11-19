انتشر مقطع فيديو لأحد مشجعي منتخب أوروجواي في قطر، وهو يبدي تعجبه الشديد من توقيت صلاة الفجر.

وقال المشجع، في مقطع الفيديو المتداول: "إنهم يصلون هنا في الخامسة صباحا"، ثم دعا للتركيز على صوت أذان الفجر الذي كان يُنادى في ذلك الوقت.

وخاطب المشجع متابعيه بالقول: "اسمعوا"، قبل أن ينصحه شخص ظهر في الفيديو "لا تضحك على الصلاة"، فرد المشجع معتذرا: "حسنا أنا آسف".

وتنطلق بطولة كأس العالم غدا الأحد، ووقع منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

ويستهل "السماوي" مبارياته، بمواجهة كوريا الجنوبية في الثالثة من عصر الخميس 24 نوفمبر، ثم يصطدم بمنتخب البرتغال في التاسعة من مساء يوم الاثنين 28 نوفمبر، فيما يختتم مباريات دور المواجهات بمواجهة منتخب غانا في الخامسة من مساء الجمعة 2 ديسمبر.