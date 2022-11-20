القبض على شخص رابع إثر محاولة قتل شرطيين في أيرلندا الشمالية

ألقت الشرطة التي تحقق في محاولة قتل اثنين من عناصر الشرطة في مقاطعة تايرون في أيرلندا الشمالية، القبض على شخص رابع، بعد أن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في وقت سابق اليوم السبت.



وتم إلقاء القبض على الشخص الرابع (38 عاما) في منطقة سترابين، اليوم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



واعتقل محققون من وحدة تحقيقات الحوادث الإرهابية، في وقت سابق، ثلاثة رجال أعمارهم 36 و36 و28 عاما بموجب قانون الإرهاب بعد إجراء عدد من عمليات التفتيش في سترابان مساء أمس الجمعة.



وكان الشرطيان يؤديان مهامهما في دورية يوم الخميس في مرتفعات جبل كارمل عندما انفجرت قنبلة على جانب سيارتهما مما دفع الشرطة إلى متابعة "خط تحقيق قوي" في ما إذا كان الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد متورطا في ذلك الهجوم.



ولم يصب أي من الشرطيين في الهجوم الذي تسبب في حالة تأهب أمني كبيرة في المنطقة مما أثر على أكثر من ألف شخص من السكان وترك بعض الأطفال غير قادرين على الوصول إلى المدرسة أمس الجمعة.