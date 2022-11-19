يحتفل العالم اليوم السبت باليوم العالمي للرجل، وهو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.



كانت البداية في عام 1999 في ترينيداد وتوباجو، ثم توالى الاحتفال بذلك اليوم فى السنوات التالية من جانب المزيد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبريطانيا ومصر والسعودية والإمارات، ومملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق.



ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل، وفق ما حددته اللجنة المنظمة إلى معالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين.