الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية في جبال حمرين

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، إطلاق عملية تفتيش واسعة من خمسة محاور لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" في جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم بمحافظة ديالي.

وقال قائد العمليات في ديالى طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة "شفق" نيوز الإخبارية، إن "القوة شرعت بتنفيذ العملية استنادا على المعلومات الاستخبارية الواردة من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط لهيئة الحشد الشعبي، وجرى تحديد أماكن أوكار العدو بدقة ومراقبة تحركاته ومتابعته من قبل قسم استخبارات القيادة".

وأضاف الموسوي أن "المحور الأول للعملية هو محور صنديج الذي يقوده اللواء الرابع الحشد الشعبي وقوة من مديرية أمن الحشد الشعبي، والمحور الثاني هو محور طريق النياسم الذي يقوده اللواء 11 لواء علي الأكبر قيادة الفرات الاوسط الحشد الشعبي، والمحور الثالث هو محور مرصد نارين والذي يقوده اللواء الثالث والعشرون في القيادة، والمحور الرابع هو محور عمر مندان والذي يقوده اللواء الرابع والعشرون، والمحور الخامس هو محور ام الحوالي الذي يقوده اللواء 62 في القيادة، مع الاحتفاظ بفوج القوات الخاصة للقيادة كاحتياط".

وذكر أن "هذه العملية مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة كافة وصنوف وخدمات هيئة الحشد الشعبي وطيران الجيش"، لافتاً إلى أن "العملية تنفذ بقطعات راجلة لوعورة المنطقة وكذلك تجنب العبوات التي قام بزرعها العدو على جميع محاور التقدم، وأن العملية تسير بشكل جيد باتجاه الأهداف المحددة مسبقاً للقطعات بدقة".