وزارة الدفاع الروسية: أذربيجان تنتهك وقف إطلاق النار في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، توثيق انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل القوات الأذرية في ناجورنو كاراباخ خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تعرض جرار لإطلاق النار.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان أصدرته الوزارة "تم تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار. وتعرض جرار يقوم بأعمال زراعية لإطلاق نار من أسلحة صغيرة فتحت من نقطة مراقبة للقوات المسلحة الأذربيجانية بالقرب من قرية أفدور في منطقة مارتوني. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة القصف".

وأضافت الوزارة أن قيادة بعثة حفظ السلام الروسية إلى جانب ممثلين عن أذربيجان وأرمينيا يحققون في الحادث.