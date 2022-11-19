عدد من المدعين البلغاريين يوجهون تهمة الإرهاب إلى 5 أشخاص على صلة بتفجير إسطنبول

قال كبير المدعين البلغاريين، إيفان جيشيف، اليوم السبت، إن "مدعين بلغاريين وجهوا إلى 5 أشخاص تهمة دعم أعمال إرهابية، فيما يتصل بانفجار وقع في وسط إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص، في 13 نوفمبر الجاري.



وقال جيشيف، إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام 3 رجال من أصل مولدوفي، ورجلا وامرأة كرديينسوريين، بعد تحقيقات وتعاون عن قرب مع مدعين من تركيا المجاورة، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف: "تم اتهام 5 أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، وهي الهجوم في إسطنبول، و(الثانية) عن تهريب البشر".



وقال: "هؤلاء الأشخاص ضالعون بالأساس في تهريب البشر والتهريب عموما".