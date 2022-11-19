 عدد من المدعين البلغاريين يوجهون تهمة الإرهاب إلى 5 أشخاص على صلة بتفجير إسطنبول - بوابة الشروق
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عدد من المدعين البلغاريين يوجهون تهمة الإرهاب إلى 5 أشخاص على صلة بتفجير إسطنبول

وكالات
نشر في: السبت 19 نوفمبر 2022 - 10:46 م | آخر تحديث: السبت 19 نوفمبر 2022 - 10:46 م
قال كبير المدعين البلغاريين، إيفان جيشيف، اليوم السبت، إن "مدعين بلغاريين وجهوا إلى 5 أشخاص تهمة دعم أعمال إرهابية، فيما يتصل بانفجار وقع في وسط إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص، في 13 نوفمبر الجاري.

وقال جيشيف، إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام 3 رجال من أصل مولدوفي، ورجلا وامرأة كرديينسوريين، بعد تحقيقات وتعاون عن قرب مع مدعين من تركيا المجاورة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "تم اتهام 5 أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، وهي الهجوم في إسطنبول، و(الثانية) عن تهريب البشر".

وقال: "هؤلاء الأشخاص ضالعون بالأساس في تهريب البشر والتهريب عموما".

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