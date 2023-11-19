رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار

تفقد محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أعمال تطهير صفايات المطر بنطاق المدينة وبيارات الصرف الصحي، للتأكد من صلاحيتها وجاهيزتها لتصريف مياه الأمطار، في إطار جهود محافظة البحيرة، لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، باستمرار أعمال تطهير جميع صفايات الأمطار بجميع شوارع المدينة، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية القروية، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، على استمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات الصرف الصحي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن منخفضا جويا متمركزا على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد؛ حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا، ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة ويصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد، وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل.