وزير الصحة: نقل الحالات الحرجة من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين للقاهرة بطائرات خاصة

كشف قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن توجهه غداً إلى مدينة رفح، بتكليف من الرئيس؛ لاستقبال الأطفال المبتسرين ونقل الحالات الحرجة منهم بطائرات خاصة إلى القاهرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هناك 17 مستشفى يعالج فيه أطفال فلسطينيون، منوها إلى أن الأطفال المبتسرين على بعد 15 كيلومترا من الحدود المصرية، معقبا: «الرئيس وجه باستقبال الأطفال المبتسرين، وإحنا مستعدين استعدادا كاملا»

ولفت إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية للجهات المعنية كافة لخروج الأطفال المبتسرين، متوقعا أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات المقبلة في هذا السياق.

وشدد على أن عنصر الوقت عامل في حياة هؤلاء الأطفال، فمنهم من ولد قبل موعده، وذو وزن ضئيل، وبعضهم لم يكتمل جهازه التنفسي ويحتاجون إلى حضانات وأجهزة تنفس صناعي، مؤكدا عدم توفر أية أدوية في القطاع ومن ثم فهم بحاجة سريعة إلى الأدوية والرعاية وبالطبع الوقت عنصر مهم للغاية في حالاتهم.