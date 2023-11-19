أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود، وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة، وفقا لما أفادت وكالة الأناضول.

وهددت ضربات المقاومة الفلسطينية مسار تقدم ونجاح عملية التوغل البري لقوات الاحتلال داخل غزة، وفتحت بابا لتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية ومدى جديتها واحتمالات نحاجها، والتي طالتها شكوك عديدة من قبل خبراء عسكريون من الحلفاء الأمريكيين أو من بين الصفوف الإسرائيلية ذاتها.

- لا فرص لهزيمة المقاومة

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل تحرز تقدماً في السيطرة على الأرض في غزة؛ لكنها برغم ذلك لم تتمكن من هزيمة حماس أو إطلاق سراح معظم الرهائن، إلى جانب تزايد الإدانات الدولية لها مع ارتفاح سقوط الضحايا المدنيين.

- حصار مستشفى الشفاء

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن قوات الجيش الإسرائيلي طوقت مدينة غزة وحاصرتها بأكثر من 40 ألف جندي، كوسيلة للضغط على المقاومة لإطلاق سراح الرهائن.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى حصار قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء ومداهمته وتعريض حياة المدنيين للخطر، بداعي أن حماس استخدمت متاهة واسعة من الأنفاق تحت المستشفى كقاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي لم تثبت صحته، وباتت إسرائيل عرضة للضغوط الدولية المتزايدة لإظهار أن المستشفى كان هدفًا عسكريًا بالغ الأهمية.

- استراتيجية غير دقيقة

وبشأن تقييم المشهد، رأى خبراء أمريكيون أن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع لم يترك للقادة الإسرائيليين سوى القليل من الوقت للتخطيط المكثف لتخفيف المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

وقال ياجيل ليفي، الخبير في الجيش الإسرائيلي، إن مهاجمة الشفاء كان استعراضًا للقوة وليس جزءًا من استراتيجية واضحة، موضحا أن إسرائيل ربما تكون قد عرضت حياة الرهائن للخطر، مشيرا إلى أن انتشال جثتين بالقرب من مستشفى الشفاء علامة واضحة على أننا نفقد الرهائن من خلال تأخير عملية تبادل الأسرى.

وهو ما اتفق معه جنرال أمريكي سابق، والذي أكد أن القرار الذي اتخذته إسرائيل بتحويل أجزاء من غزة إلى أنقاض وقتل أكثر من 1000 من مقاتلي حماس لم ينجح في تأمين صفقة كبرى لإطلاق سراح ما يقرب من 240 رهينة، حيث إن العديد منهم في شبكة الأنفاق الواسعة، والتي لم تقدر إسرائيل على وضع استراتيجية ناجحة للتعامل معها.

وأكد مسئولون عسكريون إسرائيليون، أن تفتيش المستشفى سيستغرق وقتا بسبب خطر مواجهة أعضاء حماس والأفخاخ المتفجرة، وسيضطرون إلى استخدام الكلاب والمهندسين القتاليين، موضحا أن القوات الإسرائيلية تتقدم ببطء ولا تسيطر حاليًا إلا على جزء من موقع المستشفى.

- الوقت ليس في صالح إسرائيل

ولفت التقرير، إلى زيارة الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية للبنتاغون إلى إسرائيل، إذ وصل أول أمس الجمعة، لاطلاعه على العملية البرية في غزة والخطط العسكرية المقبلة -الزيارة الثانية للجنرال الأمريكي منذ بدء طوفان لأقصى- ويجري الجنرال وكبار موظفيه اتصالات يومية مع أعضاء قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية وغيرهم من كبار المسئولين العسكريين الإسرائيليين، بغية تجاوز أخطاء الاستراتيجية الإسرائيلية وتصحيح مسارها بأسرع وقت ممكن.

وأكد التقرير، أن كلما طال أمد الحرب، كلما تزايد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تم سحب 360 ألف جندي احتياطي عسكري من وظائفهم المدنية للقتال.

- نهاية اللعبة

وقال مسئولون ومحللون، إن هذا يضع ضغوطا على الجيش الإسرائيلي لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحماس في أسرع شكل ممكن، والوقت ليس في صالح إسرائيل دولياً أو محلياً.

وتابع جيريمي بيني، المتخصص في شئون الدفاع في الشرق الأوسط لدى شركة جينز، وهي شركة استخبارات دفاعية، بأن سيناريو استراتيجية الإسرائيلية قد لا يتضمن نهاية اللعبة؛ لأنها ستُفرض عليهم.