نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 7 زملاء في غزة خلال آخر 24 ساعة

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إنّ سبعة زملاء صحفيين استشهدوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أنّ الشهيد الصحفي بلال جاد الله جرى استهداف سيارته بشكل مباشر، ما يمثّل عملية اغتيال متعمدة من قِبل جيش الاحتلال.

وأضاف أن الشهيد مصطفى الصواف جرى استهداف منزله بشكل مباشر أيضا، موضحا أنّ ثلاثة صحفيين كانوا موجودين رفقة بعضهم البعض في منزل بالمنطقة الوسطى.

ونوه بأن وسائل إعلام إسرائيلية اعترفت بأن هذا القصف كان متعمدا ومباشرا، مؤكدا أنّ جيش الاحتلال يشن حربا واسعة النطاق على قطاع غزة.

ولفت إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين وصل حتى الآن إلى أكثر من 53 شهيدا، وهو نفس العدد الذي استشهد على مدار 23 عاما كاملة في غزة.

ونوه بأن جيش الاحتلال ارتكب أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام على مستوى العالم وليس فقط في فلسطين.