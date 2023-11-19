الأمم المتحدة تطلق مشاورات مع مجموعات نسائية دعماً لعملية السلام في اليمن

أطلق مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندربج، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأحد، سلسلة من المشاورات مع مجموعات متنوعة من النساء، في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان نشره على منصة "اكس" اليوم، "إن المشاورات تهدف لتطوير رؤية قاعدية لعملية سلام شاملة في اليمن".

ووفق المكتب، ينعقد الاجتماع التشاوري الأول مع نطاق واسع من المجموعات النسائية بما يشمل فاعلات في المجال السياسي.

يأتي هذا وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن؛ تمهيداً لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.