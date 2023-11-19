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وجه نادي الأهلي رسالة إشادة بحارس مرماه محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة منتخب مصر ضد سيراليون، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فاز المنتخب بهدفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه، إلا أن الشناوي تألق، وخرج بشباك نظيفة بتصديه لـ 5 فرص محققة على مدار الشوطين.

كتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس إشادة بالشناوي تقول "الأخطبوط دائما حاضر في الميعاد".

من جانبه، كتب حارس مرمى منتخب مصر عبر حسابه الرسمي "بداية موفقة بحمد الله في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وساهم محمد الشناوي في فوز منتخب مصر خلال أول مباراتين، وخرج بشباك نظيفية في مباراتي جيبوتي وسيراليون.

ويستعد حارس مرمى الأهلي للعودة إلى تدريبات الفريق خلال يومين، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.