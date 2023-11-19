«السوشيال ميديا» تدفع الخطيب لتوجيه مناشدة لأعضاء الأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي رسالة لأعضاء الجمعية العمومية في النادي، طالب خلالها بعدم مناقشة أمور الأحمر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمود الخطيب في تصريحاته باجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي أمس السبت: "لدي ملاحظة أرجو الناس تتقبلها مني.. ليس لدينا مشكلة في استقبال أي اقتراحات ودراستها ومناقشتها".

وأضاف: "أبواب المديرين التنفيذيين ومديري الفروع مفتوح لأي مقترح وفي أي وقت، لكن لدي تعليق، وأتمنى من السادة الأعضاء الذين لديهم بعض الرؤى في أداء المجلس أو لديهم اقتراحات، أن يكون ذلك داخل النادي وداخل أسرة الأهلي".

وتابع: "لا يمكن مناقشة هذه الأمور على الملأ والسوشيال ميديا ووسائل الإعلام.. (ده مش النادي الأهلي)، لذا أدعو أي عضو لديه مقترح أن يقدمه لمدير النادي".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "أوجه تنبيهَا على جميع مديري النادي.. أي اقتراح يأتي لكم ناقشوها وأبحثوا عن تقديم الحلول، وإن كانت ليس لها حلول، فليعرضوها علينا في مجلس الإدارة".