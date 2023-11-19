حزب حماة الوطن يتبرع بـ10 ملايين جنيه لدعم فلسطين

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح فلسطين، من خلال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



ويأتي ذلك استجابة لما أعلنته الحملة في وقت سابق، بتوجيه الداعمين للمرشح الرئاسي، بتقليص نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لصالح الأشقاء في فلسطين.



وأكد الحزب أن قراره يأتي في إطار الاهتمام بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، ضمن الجهود التي تقوم الدولة المصرية، عن طريق التحالف الوطني للعمل الأهلي، من خلال توصيل المساعدات المختلفة، وكذلك استقبال المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات مصر.



وأشاد حماة الوطن، بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنهاء الأزمة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات لأهالي قطاع غزة.



ورفض الحزب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير مسبوقة وتتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك بما يتنافى مع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تعمد استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات وغيرها، وتجاهل كافة الدعوات الخاصة بوقف إطلاق النار.