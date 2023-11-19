 السجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق ممثلة إيرانية بتهمة تكدير السلم العام - بوابة الشروق
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السجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق ممثلة إيرانية بتهمة تكدير السلم العام

(د ب أ)
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 11:00 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 11:00 م

صدر حُكم بحق الممثلة الإيرانية هانية توسلي بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الدعاية ضد الحكومة وتكدير السلم العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الأحد.

وقال محامي توسلي للوكالة إن الحكم صدر عن احدى محاكم الثورة الإسلامية.

ولفتت توسلي وبعض زميلاتها من الفنانات انتباه السلطات بعدما أيدن حركة المرأة الإيرانية خلال موجة من الاحتجاجات ،التي اندلعت في سبتمبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يتعرضن للاحتجاز لفترات قصيرة ومنع من العمل بقرار من وزارة الثقافة.

واندلعت الاحتجاجات اثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال احتجازها في مركز للشرطة، لعدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.

وشاركت توسلي في قائمة طويلة من الأفلام الإيرانية والمسلسلات التليفزيونية والمسرحيات وحصدت العديد من الجوائز.

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