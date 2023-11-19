هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على إدخال الوقود إلى غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على إدخال الوقود إلى غزة.

وأضافت الهيئة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن 3 وزراء عارضوا قرار إدخال الوقود إلى غزة، وامتنع وزير واحد عن التصويت، بينما وافق البقية.

הקבינט המורחב אישר את הכנסת הדלק לעזה - 3 שרים התנגדו, אחד נמנע והשאר תמכו@yanircozin — גלצ (@GLZRadio) November 19, 2023

وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجهود الإنسانية يجب ألا تتوقف في غزة، زاعمًا أن الأمر يأتي في إطار التزام الجيش بـ«قوانين الحرب».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «توقف الجهود الإنسانية في القطاع ستُفقد بلاده الدعم الدولي»، نافيًا تقديم الوقود لعناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وأكمل: «من ناحية دولية سنفقد الدعم لو لم نسمح بتلك الجهود للسكان الذين أجبرناهم للنزوح نحو الجنوب، وقلنا لهم إنهم بإمكانهم العيش هناك في ظروف صعبة».

ولفت إلى أنهم واقفوا على إدخال الوقود إلى قطاع غزة استجابة لطلب أمريكي، معقبًا: «واشنطن قالت إننا سنصبح أمام أزمة كبيرة لو انتشرت الأمراض، سنفقد السيطرة على كل شيء ويمكن أن تنتقل إلى إسرائيل».