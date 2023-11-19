النائب مجدي ملك: التصالح في مخالفات البناء يعالج عرض وليس مرض

قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة يعالج عرض ولا يعالج مرض.

واعتبر ملك، في كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون، أن المشكلة في القانون 119 لسنة 2008، موضحًا أن هذا القانون "يقول للمواطن مش من حقك تحط طوبة على الأرض والحيطة المبنية القديمة إلا إذا كانت داخل حيز عمراني له مخطط تفصيلي".

وقال ملك: "50% من الكتل السكنية القديمة لم يتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية الخاصة بها بعد مرور 15 سنة من صدور القانون".

وأضاف "يتحمل المسئولية دكتور مصطفى مدبولي اللي كان ماسك التخطيط العمراني من 2008 لـ 2013، والدكتور عاصم الجزاء الذي تولى من 2013 لـ 2019".

من جهته طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب الحكومة بالتعلم من الأخطاء، قائلا: "يجب أن تتعمل مع القانون الاستثنائي بتطبيق لائحة استثنائية وسريعة".

ولفت إلى اعتماد التصالح في هذا المشروع على التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، وقال مرعي "الوضع العملي يقول إن التصوير لازم يكون الدليل الوحيد، لكن خرائط التصوير الجوي ماهيش موجودة ولا تروح للمحافظات أو الوحدات المحلية".