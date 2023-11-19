أوسوريو على أعتاب الدوري الأرجنتيني

خرجت عددًا من التقارير العالمية الصادرة اليوم الأحد، تشير إلى امتلاك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك عرضا من الدوري الأرجنتيني وآخر من الدوري الإكوادوري.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك مطلع شهر نوفمبر الجاري بسبب سوء نتائج الفريق بعد الخسارة أمام إنبي وفريق زد ببطولة الدوري الممتاز.

المدرب الكولومبي كان قد رفض خلال جلسته مع مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جدولة مستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائري في عقده.

شبكة (TNT) الأرجنتينية كشفت اليوم الأحد وصول عرض لأوسوريو لتولي القيادة الفنية لفريق راسينج الأرجنتيني بعد رحيل فيرناندو جاجو عن تدريب الفريق، بخلاف وصول عرض آخر من فريق انديبندينتي ديل فالي الإكوادوري.

جدير بالذكر أن أوسوريو خاض مع الزمالك 22 مباراة بكل المسابقات الرسمية، حقق خلالها الفوز في 12 مرة، مقابل التعادل في 5 مناسبات والخسارة في مثلها، بالإضافة إلى 3 مباريات في البطولة العربية.