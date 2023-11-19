كشف محمود الخطيب، رئيس الأهلي تفاصيل حالة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مُشيرًا إلى أن هناك تحسن ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال محمود الخطيب في تصريحات خلال اجتماع الجمعية العمومية في النادي الأهلي: "نكون سعداء عند اجتماع الجمعية العمومية، نجلس سويًا كعائلة واحدة، لنرى مصلحة ناديه".

وأضاف: "هناك شخص عزيز علينا جدًا وهو أخونا العامري فاروق، ندعو الله أن يشفيه ويعافيه، هو ليس معنا اليوم، ولكن لدينا ثقة كبيرة جدًا في الله سبحانه وتعالى من خلال دعواتنا جميعًا".

وتابع: "العامري فاروق يحتاج للدعاء، الحالة صعبة.. اليوم هناك تحسن ملموس وبسيط، هو يحتاج دعائنا ودعاء جميع من يسمعنا، وجميع زملائه في المجلس وجميع أعضاء النادي يسألون عليه ويزورونه".

وأكمل: "أمس من خلال ابنه إبراهيم وأشقائه خالد وهشام ووالده ووالدته كنت معهم مع جميع أعضاء المجلس، طلبنا تقريرًا كاملًا عن جميع ما حدث له".

وواصل: "التقارير جاءت وأرسلتها للطبيب الذي أجرى لي عملية جراحية في المخ بألمانيا عام 2012، ومساعده رد اليوم وأكد أن ما تم عمله في مصر لا يمكن أن يكون هناك أفضل منه.. سنلاحظ الحركة ونرى إن كانت هناك اتجاهات أخرى في العلاج، ونتمنى أن تتحسن حالته يومًا بعد يوم".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "أيضًا زميلنا طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي يمر أيضًا بأزمة صحية عبارة عن حزام ناري، وهو يلازم منزله، لأن مرضه معديًا، وإن شاء الله سيعودون لنا بألف سلامة".