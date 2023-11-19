حزب دي لينكه اليساري المتطرف في ألمانيا يختار مرشحي الانتخابات الأوروبية لعام 2024

تمكن حزب "دي لينكه" اليساري المتطرف في ألمانيا، والذي يعاني من الفوضى بعد انقسام كبير، من الموافقة على مسودة بيانه الانتخابي اليوم السبت واختيار أفضل مرشحيه لانتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2024.

وتم تأكيد كل من رئيس الحزب مارتن شيرديوان والناشطة المناخية المعروفة كارولا راكيته بأغلبية كبيرة كأفضل مرشحي الحزب، في مؤتمر للحزب في مدينة أوجسبورج البافارية.

وتم انتخاب راكيته للمركز الثاني في قائمة الانتخابات الأوروبية بحوالي 440 مندوبا بدعم 8ر77%. وتم اختيار شيرديوان كأفضل مرشح بنسبة 9ر86%.

وسيخوض الحزب الانتخابات في حملته الانتخابية بشأن قضاياه الأساسية بما في ذلك فرض المزيد من الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وأرباح الشركات والمزيد من التمويل العام وسياسات أقوى لتغير المناخ وسياسة لجوء مفتوحة وتعزيز البرلمان الأوروبي.

ويدعو برنامج الحزب إلى "أوروبا العدالة الاجتماعية حيث يمكن لجميع الأشخاص أن يعيشوا بكرامة وبعيدا عن الفقر". ويدعو البرنامج أيضا إلى ضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي.

وستجرى الانتخابات الأوروبية القادمة في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو 2024. وتجري انتخابات البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات.

ولا يزال اليسار يتصارع مع كيفية البقاء كقوة سياسية قابلة للحياة بعد أن قادت الزعيمة السابقة ساهرا فاجنكنيشت انشقاقا عن الحزب، وشكلت حزبا منافسا يخطط لخوض الانتخابات الأوروبية أيضا.