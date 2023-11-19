أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، تلقي تعهدات باستثمارات من أربع شركات أمريكية بقيمة 5ر1 تريليون وون (16ر1 مليار دولار)، بمناسبة حضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة الصناعة قالت إن شركات جي ام ودوبونت واي ام سي وإيكولاب أعلنت تعهدات بالاستثمار في كوريا الجنوبية بمناسبة مشاركة الرئيس يون في فعاليات قمة أبيك هذا العام في سان فرانسسكو.



وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن تؤدي استثمارات هذه الشركات الأربعة لتوسع سنوي للصادرات بالاضافة إلى تأثير انتاج بدائل الواردات بقيمة تتجاوز 5ر4 تريلون وون.