محمد عبد الواحد: قوام الزمالك غير مؤهل للتتويج بالبطولات

أكد محمد عبد الواحد، مدرب فريق البنك الأهلي السابق ونجم نادي الزمالك السابق، أن قوام الأبيض الحالي من اللاعبين غير مؤهل للتتويج بالبطولات، مُشيرًا إلى أن الزمالك أكبر من أي لاعب.

وقال محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "الزمالك أكبر من أي لاعب، وقوام الفريق الحالي غير مؤهل للفوز بالبطولات".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لإبرام صفقات كثيرة، وسأشعر بالحزن إذا لم يتم حل أزمة القيد في يناير، لأن المجلس الحالي لديه إمكانيات كبيرة وقادر على القيام بعمل كبير".

وأتم محمد عبد الواحد تصريحاته قائلًا: "مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي قادر على إنهاء جميع الأزمات في الأبيض".