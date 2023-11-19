أسامة كمال: مشاركة مصر في حرب غزة لن تفيد الفلسطينيين في شيء

قال الإعلامي أسامة كمال أنّ مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات لقطاع غزة.



وخلال برنامجه مساء dmc عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أبدى كمال استياءه من أصوات بينها فلسطينيون تهاجم مصر وتحاول الانتقاص من دورها.



ولفت إلى أن مصر تقف على الدوام بجوار الفلسطينيين، موضحا أنّ دخول مصر للحرب كما يدعو البعض لن يفيد الفلسطينيين في شيء لأن الحرب ستكون مندلعة على أراضيهم.



وأفاد بأن مصر تحاول لعب دور رمانة ميزان في ظل اختلال منظومة العدالة على المستوى العالمي.



وأكّد أن مصر تُجري محادثات حاليا مع الإدارة الأمريكية بخصوص التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو أمرٌ لا يمكن أن يتم أو يُنجز شيئا حال انخراط مصر في الحرب.



من ناحية أخرى، قال إن قصف مدرسة الفاخورة (التي تأوي نازحين) في غزة، هي مجزرة جديدة أضافها الاحتلال لسجله الأسود.



ولفت إلى أن جيش الاحتلال هو في واقع الحال عصابة صهيونية تدعي أنها تحارب الإرهاب.



وأشار إلى أنّ مدرسة الفاخورة التي تتبع وكالة الأونروا تمثل هدفا دائما للاحتلال الإسرائيلي، وتعرضت للقصف أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مرتان خلال الحرب الراهنة.