حماس: الأنفاق ممتدة على طول الطرق والشوارع في غزة لمسافات تصل إلى مئات الكيلو مترات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنّ جيش الاحتلال زعم أن مجمع الشفاء الطبي يمثل مركز قيادة وتحكم وإدارة وسيطرة للمقاومة بمعنى أكبر من وجود نفق.



وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، تساءل حمدان: «أين ذلك؟.. لا يوجد شيء من ذلك، ليس لأننا نخفيه بشكل صحيح، لكن لأنّ هذه هي الحقيقة التي يحاول الاحتلال أن يكذب بشأنها».



وتحدث عما يعلنه الاحتلال عن عثوره على فتحات أنفاق، قائلا إن الأنفاق ممتدة على طول الطرق والشوارع في غزة لمسافات تصل إلى مئات الكيلو مترات.



وأوضح أن عثور الاحتلال على حفرة ما في مكان ما ليس دليلا على ما يدعيه الاحتلال الذي يروج الكذب ويحاول تبريره.



وأشار إلى أنّ المشروع الصهيوني قام على أساس كذبة مُدعاة بأن هذه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.



وتابع: «هذه الأرض لها شعب، وهذا الشعب يدافع عنها ويصمد فيها ويصبر على الأذى وأنجب جيلا يصنع النصر».