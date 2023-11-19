 مقتل شخصين جراء عواصف شتوية مبكرة في بلغاريا - بوابة الشروق
الأحد 19 نوفمبر 2023 9:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل شخصين جراء عواصف شتوية مبكرة في بلغاريا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 8:29 م

لقي شخصان حتفهما في بلغاريا، بعد أن ضربت عواصف شديدة البلاد في بداية فصل الشتاء، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد.

وتضرر شمال شرق البلاد بشدة من الانجرافات الثلجية، وأعلنت حالة الطوارئ في عدد من البلديات.

وتم إغلاق الميناء والمطار في مدينة فارنا على البحر الأسود.

وتركت عشرات القرى في الشرق بدون كهرباء، وتم إغلاق ميناء فارنا إيست ومطار المدينة الدولي.

وتوفيت امرأة في فارنا عندما سقطت عليها شجرة مساء أمس السبت، وفي صوفيا، قتل رجل عندما سقطت شجرة على سيارته أثناء القيادة. وأصيبت زوجته، التي كانت معه في السيارة، بجروح خطيرة

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك