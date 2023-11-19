مقتل شخصين جراء عواصف شتوية مبكرة في بلغاريا

لقي شخصان حتفهما في بلغاريا، بعد أن ضربت عواصف شديدة البلاد في بداية فصل الشتاء، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد.

وتضرر شمال شرق البلاد بشدة من الانجرافات الثلجية، وأعلنت حالة الطوارئ في عدد من البلديات.

وتم إغلاق الميناء والمطار في مدينة فارنا على البحر الأسود.

وتركت عشرات القرى في الشرق بدون كهرباء، وتم إغلاق ميناء فارنا إيست ومطار المدينة الدولي.

وتوفيت امرأة في فارنا عندما سقطت عليها شجرة مساء أمس السبت، وفي صوفيا، قتل رجل عندما سقطت شجرة على سيارته أثناء القيادة. وأصيبت زوجته، التي كانت معه في السيارة، بجروح خطيرة