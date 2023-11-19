يصل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدرب الجديد لفريق اتحاد جدة السعودي ، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة مساء اليوم الاحد، قادمًا من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لاستلام مهام عمله.



وتوصلت إدارة الاتحاد لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني لقيادة دفة الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي تمت إقالته قبل عشرة أيام.



وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أمس السبت "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو.. المدرسة الأرجنتينية مجددا في الاتحاد".



وخلال مسيرته التدريبية، حقق جاياردو العديد من الإنجازات، منها الفوز بكأس الأرجنتين ثلاث مرات، والدوري مرة واحدة، وكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين في 2015 و2018، وغيرها من البطولات.