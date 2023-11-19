مظاهرة يهودية فلسطينية في كولونيا بألمانيا للمطالبة بوقف العنف في الشرق الأوسط

شارك ما لا يقل عن 2000 شخص في مظاهرة سلام يهودية فلسطينية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الأحد، للمطالبة بإنهاء العنف في الشرق الأوسط.

وحملت المظاهرة شعار "التضامن مع كل الأشخاص المتضررين من الحرب الإسرائيلية الفلسطينية"؛ وكان المنظمون سجلوا مشاركة 1000 شخص في هذه المظاهرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد المشاركين الفعليين وصل إلى ضعف العدد المسجل تقريبا، بينما قدر المنظمون عدد المشاركين فعليا في المظاهرة بـ3000 شخص.

ونظم المظاهرة مجموعة "يهود وفلسطينيون من أجل السلام"؛ وتنحدر منظمتا المظاهرة كريستينا بوبلفسكايا وزينب كاراوسمان من أصول يهودية وفلسطينية. وكانت بوبلفسكايا وكاراوسمان أكدتا في وقت سابق وقوفهما إلى جانب المدنيين المتضررين من هذه الحرب.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة إن جو المسيرة جيد جدا، مشيرة إلى أن المشاركين تخلوا صراحة عن حمل الأعلام "ليس هناك معسكرات، نحن نريد السلام".

وفي ذات السياق، شهدت مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها أكثر من 1000 شخص، وقالت الشرطة إن المظاهرة سارت بدون حوادث تذكر حتى مع وصول عدد المشاركين إلى الذروة بنحو 1500 شخص عندما جاب المتظاهرون قلب المدينة وصولا إلى مجلس المدينة.

غير أنه تم تحرير عدة محاضر جنائية بحق أشخاص للاشتباه في انتهاكهم لقانون التجمهر وقيامهم بالتحريض. وكان منظم المظاهرة التي حملت شعار "أوقفوا العدوان" سجل مشاركة نحو 1000 شخص فيها.