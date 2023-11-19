 طبيب بمجمع الشفاء: الاحتلال يفجر يوميا وبشكل عنيف أغلب المباني التي تم إخلاؤها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طبيب بمجمع الشفاء: الاحتلال يفجر يوميا وبشكل عنيف أغلب المباني التي تم إخلاؤها

أحمد علاء
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 8:11 م

قال الدكتور أحمد المخللاتي رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي، إن جيش الاحتلال يفجر يوميا وبشكل عنيف أغلب المباني التي تم إخلاؤها من المستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأحد، أنهم يسمعون دائما إطلاق نار كثيف في الأجواء، موضحا أنّ الاحتلال لا يتوقف عن عمليات التفتيش.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تنزل يوميا إلى قبو المستشفى، وتحطم كل شيء، لافتا إلى تحطيم كل المصاعد الموجودة في المجمع الطبي.

ونوه بأنّ هناك 50 مريضا في الطابق الثاني بأحد المباني، لا يُعرف كيف سيتم إنزالهم في حال طُلب منهم الإخلاء.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يواصل الضغط على الموجودين في المجمع واستخدامهم كدروع بشرية، والمماطلة في إخلاء المستشفى.

ومجمع الشفاء تحاصره وتقتحمه قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام، فيما جرت عملية إخلاء قسري تحت تهديد السلاح لآلاف النازحين ومئات المرضى من المجمع أمس.

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