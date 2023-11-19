إسرائيل: 59 جنديا قتلوا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة

أظهرت إحصاءات عسكرية أن 59 جنديا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 380 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في منطقة حدودية إسرائيلية، وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.

وبالمقارنة، قٌتل 66 جنديا و5 مدنيين في الجانب الاسرائيلي خلال حرب غزة التي استمرت 50 يوما خلال عام 2014، وقالت الأمم المتحدة إن 2251 فلسطينيا قتلوا خلال هذا الصراع.