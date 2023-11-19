جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة «شلومي»، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها.

وقال في بيان له، إنه «رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي، شمالي إسرائيل»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضاف في بيانه، أن «القذائف سقطت في منطقة مفتوحة»، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن مقاتلاته قصفت قبل فترة قصيرة مواقع بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في لبنان.

وقال في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.