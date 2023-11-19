هجوم جماهيري على محمد صلاح خلال مباراة مصر وسيراليون

شهدت مباراة منتخب مصر وسيراليون، الجارية ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، هجوم جماهيري في أرضية الملعب على محمد صلاح، نجم الفراعنة.

وقام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، باقتحام أرضية الملعب، من أجل الوصول لمحمد صلاح، والتقاط الصور معه، مما دفع لاعبي المنتخب المصري لحماية نجم ليفربول.

واعتدت بعض الجماهير على لاعبي منتخب مصر، من بينهم محمد شريف، في ظل دفاعهم عن محمد صلاح، قبل أن تتدخل قوات الأمن، التي قامت بإخراج الجماهير من الملعب.

وتغلب منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ليبيريا، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

انفلات جماهيري من أجل محمد صلاح 😲#سيراليون_مصر#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/eUKE7wJ6MC

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023