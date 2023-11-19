طالب محمود الخطيب، رئيس الأهلي جميع عناصر الأحمر بما فيها اللاعبين والأجهزة الفنية بعدم الالتفات لإنجازات الموسم الماضي، والتركيز على تحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الجاري.

وقال محمود الخطيب في تصريحات باجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي: "هناك انتعاشة إيجابية حدثت للأجهزة فنية واللاعبين ولأعضاء مجلس الإدارة وللجماهير في الموسم الماضي".

وأضاف: "الموسم الماضي كان استثنائيًا وتاريخيًا للأهلي، ليس في مصر فحسب، بل على جميع أندية العالم، إذ لم يسبق لنادي واحد أن يتأهل لكأس العالم للأندية في 3 ألعاب رياضية مختلفة بموسم واحد".

وتابع: "هذه الانتعاشة إيجابية، ولكنها في نفس الوقت سلبية.. سلبية إن ارتكنا عليها.. سلبية إن ارتكن عليها لاعبينا وأجهزتنا الفنية ونحن كمجلس إدارة".

وأكمل: "علينا النصر للأمام، ونحن مازلنا في بداية الموسم، وأتمنى أن تصل الرسالة لجميع عناصر الأهلي وجميع من يعمل به، كي نعمل جميعًا بشكل صحيح".

وواصل: "على من انتشوا قليلًا، وارتفعت أكتافهم من المكاسب أن يعودوا إلى حالتهم من جديد، ونحن أولهم، فالماضي هو تاريخ يوضع في الكتب والدواليب، وعلينا التكاتف من أجل أن نصل إلى أهدافنا، والتوفيق من عند الله، الذي وفقنا كثيرًا في الموسم الماضي، وندعوه أن يواصل علينا هذا التوفيق في الموسم الحالي".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "في حفل إنجازات الموسم الاستثنائي كررت جملة 3 مرات، قلت (الحمد لله على اللي فات، اللي جاي صعب، وصعب جدًا، وصعب جدًا جدًا)، لأن طبيعتنا هي أن نهدأ بعد تحقيق الإنجازات، علينا أن نخلق الدوافع الجديدة، وأن نحفز اللاعبين لمواصلة طريقهم الذي يجب أن يكونوا عليه، فجماهير الأهلي لا تشبع من البطولات".