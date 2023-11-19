وزير الخزانة البريطاني يحذر من مخاطر التضخم في ظل تنامي التوقعات بخفض الضرائب

رفض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إمكانية إجراء تخفيضات وشيكة للضرائب على الدخل أو التأمينات الوطنية، عقب تقارير تحدثت اليوم الأحد أنه يدرس القيام بذلك في بيانه الخريفي هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال هانت اليوم الأحد على شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن "الشيء الذي لن نقوم به هو أي شكل من أشكال خفض الضرائب يعزز التضخم"، مضيفا أنه مع ذلك: "يجب أن نبين أن هناك مسارا لاقتصاد بضرائب متدنية".

ويتعرض هانت لضغوط من حزبه المحافظين لتقديم خطط اقتصادية قوية في بيانه المالي الأربعاء المقبل، إذ يتطلع المحافظون إلى سبل لتضييق فارق قدره 20 نقطة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.

وأعاد هانت التأكيد اليوم الأحد على رغبته في تعزيز النمو مع التركيز على خفض ضرائب الشركات.

وكرر تحذيراته بشأن التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلا إنه يريد خفض العبء الضريبي بطريقة "مسؤولة". وقال: "لن أضحي بالتقدم الذي أحرزناه في تخفيض التضخم".

وكانت صحيفة "تليجراف " البريطانية قد نقلت أمس السبت عن هانت قوله "هناك مسار لخفض العبء الضريبي، وسوف تسلك الحكومة المحافظة ذلك المسار"، مضيفا أن هذا "ليس مسارا سهلا".

ووفقا لبلومبرج، تحاول الحكومة تعزيز الاقتصاد فيما تقترب من الانتخابات العامة، التي يجب أن تدعو إلى إجرائها بحلول يناير 2025