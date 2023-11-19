طبيب بمجمع الشفاء: الاحتلال يماطل في الإخلاء ويستخدمنا كدروع بشرية

قال الدكتور أحمد المخللاتي رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي، إن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تفريغ المستشفى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن الاحتلال يتعمد كسب الوقت واستخدامهم كدروع بشرية.



ولفت إلى أن الاحتلال حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية، موضحا أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن إخلاء مجمع الشفاء قد يستغرق شهرا كاملا في ظل مماطلة الاحتلال.



وأوضح أن الاحتلال يتعامل مع الأطقم الطبية بطريقة سيئة، حيث يحاول الضغط عليهم وإعطاءهم الشعور بعدم الأمان، والإدعاء بأنهم سبب المشكلة.



ودعا لضرورة التحرك على وجه السرعة لإنقاذ الوضع الراهن في مجمع الشفاء، موضحا أن هذا المجمع لم يعد كما كان أكبر صرح طبي في فلسطين لكنه أصبح خاويا ولا يُقدم أي خدمات علاجية.



ومجمع الشفاء تحاصره وتقتحمه قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام، فيما جرت عملية إخلاء قسري تحت تهديد السلاح لآلاف النازحين ومئات المرضى من المجمع أمس.