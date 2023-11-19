الخطيب يطالب بحل أزمة المستحقات الدولارية في الأهلي

طالب محمود الخطيب، رئيس الأهلي بسرعة حل أزمة المستحقات الدولارية في النادي، مُشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة على جميع المؤسسات الرياضية وغير الرياضية.

وقال محمود الخطيب في تصريحات خلال اجتماع الجمعية العمومية بالنادي الأهلي: "الفترة الماضية والحالية تعتبر من أصعب الفترات، فهناك أزمات كثيرة حولنا، وأزمات تؤملنا نفسيًا قبل أن تكون اقتصاديًا".

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي: "الظروف الاقتصادية صعبة، ليست على الأهلي فقط، بل جميع المؤسسات الرياضية وغير الرياضية".

وتابع: "في النادي الأهلي علينا مستحقات دولارية شهرية، وهي ليست رقمًا صغيرًا، فالمدربين واللاعبين الأجانب بجميع الألعاب يتقاضون رواتبهم بالدولار، وتدبير ذلك يكون أمرًا في غاية الصعوبة".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن تكون هناك حلولًا لهذا الأمر، فالنادي الأهلي من أكبر المنصات الرياضية التي قد تتعرض لهذا الأمر".

يُذكر أن الجمعية العمومية العادية للأهلي كانت فوضت مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.