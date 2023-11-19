أكد روي رانا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة السلة رجال أن معاملة اتحاد كرة السلة المصري تغيرت معه خلال الفترة الماضية.

وقال روي رانا في تصريحات عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "تدريب منتخب مصر ونادي كيوتو هاناريز الياباني في وقتٍ واحد؟ حاولت أن أجعل الجميع في مصر يتفهمون أننا في وقت مختلف في عالم كرة السلة حاليًا".

وأضاف: "العديد من المدربين حول العالم يدربون منتخبات وأندية في وقتٍ واحد، هذا يحدث في إسبانيا وأستراليا وغيرها من الدول".

وتابع: "لست مُتأكدًا أن البطولة العربية هي السبب وأن مشاركتي من عدمها كانت أمرًا حاسمًا في قرار استمراري من عدمه، ولكن إذا قالوا هم أن هذا هو السبب فهو كذلك".

وأكمل: "كان واضحًا للغاية أنني لا استطيع أن أكون مدربًا لمنتخب مصر وأنا مع فريقي في نفس التوقيت من وجهة نظر اتحاد كرة السلة المصري.. فهمت منهم أنني لا يمكنني التواجد في مكانين في نفس اللحظة، كان هذا يحدث من قبل، ولكن الموقف تغير من جانب الاتحاد ولا أعلم لماذا".

وعن خليفته في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، قال روي رانا: "أنا متأكد أنني كنت أملك مدربين مصريين مساعدين قادرين على تولي المهمة من بعدي وهم وائل بدر ومحمد سليم".

وأتم روي رانا تصريحاته قائلًا: "أنا لا أعرف باقي المدربين المصريين، ولكن مصر لديها بالتأكيد العديد من المدربين المصريين الأكفاء، وأعتقد أن الاتحاد قادر على اتخاذ القرار السليم".