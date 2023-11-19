الأونروا تعلن بدء تلقيها نصف احتياجاتها من الوقود في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها بدأت تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود، لتشغيل الحد الأدنى من عملياتها داخل قطاع غزة.



جاء ذلك في تصريح صحفي مصور للمستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، في وقت ما تزال فيه غزة تواجه أزمة إنسانية جراء حرب إسرائيلية متواصلة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.



وقال أبو حسنة: «أخيرا، تم السماح لحصول الوكالة على 60 ألف لتر وقود يوميا.. هذه الكمية تمثل نصف احتياجاتنا لتلبية الحد الأدنى من عملياتنا داخل القطاع»، كما نقلت وكالة الأناضول.



وأوضح أن هذه الكميات ستوزع لمحطات تحلية المياه ولتوليد الطاقة للمستشفيات، ولتشغيل جزء من المخابز، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة.



وأشار إلى أن العديد من الشوارع في قطاع غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، لعدم كفاية الوقود اللازم لتصريف المياه، موضحا أن سكان القطاع سيحصلون فقط على ثلثي حاجتهم من مياه الشرب

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وتابع: «70% من النفايات الصلبة في القطاع لن نكون قادرين على جمعها، لعدم توفر الوقود اللازم للقيام بمهامنا داخل القطاع».



ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.



والسبت، قالت «الأونروا» في بيان، إنّ سلطات الاحتلال وافقت بعد أسابيع طويلة من التأخير على تحويل نصف الحد الأدنى اليومي من متطلبات الوقود للعمليات الإنسانية في غزة، وسيتم تحويل 120 ألف لتر وقود كل يومين.



ولليوم 44، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب.