رئيس مياه المنوفية يتابع أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

تابع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم.

وأمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان اليوم الأحد، بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

وكلف "نجيب"، رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيء، والتي أدت إلى هطول أمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع الفروع التابعة للشركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

ويتابع رئيس الشركة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق بالأفرع التابعة للشركة.

وتهيب الشركة، بالمواطنين ترشيد استخدامات للمياه خلال تلك الفترة من الموجة التي تتعرض لها المحافظة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.