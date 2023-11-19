وزير الصحة: أنشأنا ما يقرب من 37 مستشفى ميدانيا ومتنقلا لتكون ملاذا للجرحى الفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الأطفال الفلسطينيين الذين خرجوا من مجمع الشفاء الطبي، كانوا بحالة صعبة خاصة مع كل دقيقة تمر كانوا معرضين للخطر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن الأطفال جرى نقلهم بنجاح لمستشفى قريب من حدود مصر على بعد 15 كلم، مؤكدا قدرة النظام الصحي المصري على استقبال الجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت إلى أنه جرى الاستعداد لاستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين عبر خطة مسبقة، مع التوقعات بتصاعد العنف في القطاع ضد سكان غزة، مضيفا أن مصر أنشأت ما يقرب من 37 مستشفى ما بين مستشفيات ميدانية ومتنقلة، ومستشفيات قائمة بذاتها لتكون ملاذا للجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان جهزت ما يقرب من 11000 ألف سرير داخلي و1700 وحدة عناية مركزة و150 سيارة إسعاف متطورة وقادرة على المناورة في إسعاف الحالات المصابة بشكل سريع.

وذكر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن نظيرته الفلسطينية عبرت عن شكرها البالغ للقيادة السياسية المصرية، وما تقدمه من دعم كبير لضحايا الإصابات في قطاع غزة، معقبا: « نعمل ليل ونهار من أجل هؤلاء الأطفال ومستعدون وكل أطقم الإسعاف بتجهيزاتها العالية، إلى جانب استقدام حضانات متنقلة من المحافظات لاستقبال الأطفال المبتسرين».

واختتم: «ما تقدمه مصر على المستوى الأمني والسياسي والصحي، وهو دور تاريخي لمصر سوف يتذكره التاريخ ولن ينساه في هذه الظروف العصيبة».