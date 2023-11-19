النائب عماد خليل: القيادة السياسة جادة وتتدخل في كل القضايا الشائكة

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح لم يكن يتم بهذه الصورة لولا إرادة جادة من القيادة السياسية التي تتدخل في كل القضايا الشائكة.

وأكد خليل، في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة إن هذا القانون "مطلب في كل قطاعات الشعب المصري في الريف والمدن"، ذاكرا أن المباني غير المقننة تتعدى أكثر من 50% في بعض الأحياء.

وأشار إلى تحقيق مشروع القانون، منفعة مشتركة للحكومة من خلال ما يضخ في الخزينة العامة مقابل التصالح.

وطالب خليل بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية خاصة في القرى وهو ما يمنع مشكلات كثيرة جدا ويمكن تلافيها في المستقبل، ودعا لعدم تضييع قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال إجراءات متعددة ونماذج كثيرة.