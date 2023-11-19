علق العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على اللقطات المصورة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي قال إنها لظهور الأسرى في مستشفى الشفاء في لقطات التقطت بكاميرا المراقبة يوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن المقاومة الفلسطينية نقلوا أسرى بالفعل لمستشفى الشفاء، وهو ما أكّدته كتائب القسام منذ فترة طويلة.

وأوضح أن متحدث كتائب القسام أبو عبيدة سبق أن أعلن أنه جرى نقل عدد من الأسرى للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنّ مقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال لا تدين أحدا، موضحا أن هذه المشاهد لا تعتبر استخداما عسكريا للمستشفيات.

ونوه بأن نقل الأسرى لتلقي العلاج في المستشفى أمر تكفله الاتفاقات الدولية.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه واحتلاله لمجمع الشفاء، اعتقلت اثنين من طواقم الأشعة، موضحا أن ذلك قد يكون الخيط الذي قاد جيش الاحتلال لاكتشاف مقاطع الفيديو.