ما زال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مستمرا، وسط قصف بري وبحري وجوي وحصار دائم بلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا وقود، ما أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 12 ألف شخص، فضلا عن الإصابات والمفقودين.

ورغم القصف غير المسبوق والتوغل البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، إلا أن المقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة في عملية طوفان الأقصى، التي أوقعت آلاف الإسرائيليين بين قتلى وجرحى.

وما زالت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تنشر مقاطع فيديو جديدة باستمرار من اشتباكات مجاهديها مع قوات الاحتلال داخل غزة.

ومع كل مقطع فيديو جديد تعلق كلمات مقاتلو القسام مع الشعوب المصرية والعربية، حيث يتفاعل معها المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلق بعض الكلمات بالأذهان، كتعليق ناشطون على العبارة التي قالها أحد مقاتلي القسام بعد تدميره آلية عسكرية إسرائيلية: "فقعت والله فقعت.. يارب تقبل".

وبرزت سلسلة عبارات خلال الأيام الماضية من قبل مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال الفيديوهات التي يقومون بنشرها، والتي تظهر تدمير آليات لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز الكلمات التي علقت مع المصريين "اضرب اضرب هاي قبالك، ولعت ولعت، راح البرج راح البرج، الله أكبر ولله الحمد، ويارب باسمك الأعظم"، جميعها عبارات ظهرت خلال استهداف جنود القسام للآليات العسكرية وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

- اضرب اضرب هاي قبالك

"اضرب اضرب هاي قبالك"

🥰🥰😍 pic.twitter.com/3Wso13tIaC — الفيديوهات اللي تستاهل اخلص الباقة عليها (@Elvideohat) November 4, 2023



- ولعت ولعت

ولعت واناشهد إنها ولعت

تسلم الايادي pic.twitter.com/qQieAXSjsr — Hosain🇵🇸🇾🇪حسين سفيان (@Hosain888) November 8, 2023



- فقعت والله فقعت



- راح البرج راح البرج

" راح البرج راح البرج "



يا قوة الله في رجال القس.ام ✌️🇵🇸 pic.twitter.com/RmdQeWMjyQ — العياش🔻 𓂆🇵🇸 (@FXe101) November 2, 2023



- الله أكبر ولله الحمد



- يارب باسمك الأعظم

#كتائب_القسام : يارب باسمك الأعظم يارب سدد رمينا يارب سدد رمي مجاهدينا pic.twitter.com/5EzIoj4sIa — أبو عبيدة /كتائب القسام (@1ee1aa) November 2, 2023

يارب باسمك الاعظم سدد رمي مجاهدينا❤️ pic.twitter.com/YiZg3kfpSs — SO? 🇵🇸🔻 (@PrincessOf_P) November 1, 2023



- وجعلنا من بين أيديهم سدا



وأعلنت حركة حماس، تدمير 17 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بقطاع غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، مساء السبت: "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في محاور التوغل بقطاع غزة".

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، أول أمس الجمعة، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير وإعطاب 62 آلية عسكرية إسرائيلية، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف المتحدث، في كلمة صوتية، "أن مقاتلي القسام تمكنوا قبل 3 أيام من قتل ما لا يقل عن 9 جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين".

وتابع أن عناصر من كتائب القسام دمروا شقة سكنية تتحصن بها قوات إسرائيلية خاصة في بيت حانون بقطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة جميع من تحصن فيها.