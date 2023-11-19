العميد سمير راغب: الاحتلال اقتحم الشفاء بحثا عن المحتجزين الإسرائيليين ولن يخرج منها

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية وصلت في حربها بغزة، إلى مرحلة إحكام السيطرة على نقاط مهمة داخل القطاع.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء كان متوقعا، نظرا لأنها رمز منذ أيام الاحتلال الإنجليزي حيث كانت معسكرا آنذاك، إلى جانب بحثه عن المحتجزين الإسرائيليين داخل مجمع الشفاء.

ولفت إلى أن مجمع الشفاء الطبي يقع وسط مناطق حيوية بقلب مدينة غزة، ومن ثم سيطر عليها جيش الاحتلال، موضحا أن القوات دخلت إلى المجمع من شوارع ضيقة للغاية، ولجأت إلى قسم الطوارئ لمعرفة المحتجزين الذين أجروا أشعة، نظرا لإصابة البعض منهم بكسور.

وأشار إلى أن قوات جيش الاحتلال اصطحبت طواقم طبية إسرائيلية لبحث الأشعة التي أُجريت آخر 15 يوما، عند اقتحامها مجمع الشفاء الطبي، منوها بأن اختيار هذه المستشفى من قبل الاحتلال لاقتحامها، يرجع لسيطرة حركة حماس ويوجد بها حرس من الأمن الوقائي لحماس، وفي حال وجود أسلحة فهي تكون للأمن.

وأوضح أن قوات الاحتلال لن تخرج من مجمع الشفاء، وستتخذ المرضى والنازحين الموجودين بها والبالغ عددهم 3500 تقريبا كدروع بشرية، لأنه في حال إطلاق النار على جيش الاحتلال ستكون من حماس.

وأرجع أيضا السبب في اقتحام قوات الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة، إلى مقطع الفيديو الذي نُشر من قبل المقاومة الفلسطينية، وظهرت به 3 أسيرات وتظهر في الخلفية «سيراميك أبيض»، وهو ما يعطي إشارة على أنهم موجودون في أحد المستشفيات، كما أن هناك بعض المحتجزين أصيبوا بكسور.