النائب أحمد الشرقاوي: التصالح في مخالفات البناء «طبطبة» على المصريين

طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب بإتاحة البناء بالاشتراطات القديمة.



وقال خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم إن التعديلات فائدة لملايين الناس، وتساءل "بصينا لأسباب لجوءنا لقانون تصالح تاني خلال ست سنوات بتعديلاته؟ مفروض يمر عشرات السنين علشان نلجأ لقانون جديد".



واعتبر الشرقاوي، أن قرارات الحكومة ومنها اشتراطات البناء أضافت حجم مخالفات جديدة في البناء.



وقال: "هذا القانون طبطبة على الناس وأقبله في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتمر بها المصريون اليومين دول، ورغم كل ظروفهم لما ييجي تهديد لبلدهم وأمنهم القومي وقفوا صف واحد".



وأضاف "طبطوا عليهم بقرار الاشتراطات البنائية مرة تانية"، وتساءل عن أسباب فرض القيود على البناء "لازم نفهم إيه الأسباب؟ هل أنتجت منتج جديد يفيد الدولة المصرية؟ وإلا الناس تحولت من المدن القديمة للجديدة".



واستطرد الشرقاوي "الناس تتملك أراضي في أحوزة قديمة هتنبي برضه في المدن القديمة".



واختتم "افرجوا عن الناس إنها تبني باشتراطات بنائية جديدة في أقرب وقت ممكن".