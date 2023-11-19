أعلن المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن عزمه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه بعد مرور العام الأول من الفترة الرئاسية لتوليه السلطة حال تمكنه من الفوز بالاستحقاق الرئاسي المقبل، قائلا: «بعد سنة سيكون الوضع أكثر هدوءا، وقدرنا نجني ثمار الإصلاح».

وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن رفع الحد الأدني للأجور على حساب طبع عملة جديدة من شأنه رفع مستوى التضخم وزيادة الأسعار، لافتا إلى تحول الدولار من عملة إلى سلعة جراء النقص الحاد بالعملة الصعبة.

وكشف عن نيته فرض ضريبة على بعض المعاملات التجارية بالدولار، قائلا: «أنت النهاردة في الكومباوند الجديد والمولات التي تؤجر بالمتر عقودها كلها بالدولار، زي ما أنت بتقبض بالدولار الدولة تأخذ حقها بالدولار، لو عاير مستلزمات إنتاجك بالدولار تحاسب عليها كلها بالدولار»، موضحا أنه يستهدف إعادة هيكلة منظومة الضرائب الحالية عبر إلغاء الدعم على التصدير.

وشدد على ضرورة توفير وتهيئة المناخ المناسب من الاستثمار بإعادة النظر بشأن الموازنة العام للدولة لكي تعبر عن حقيقة الوضع الراهن، معقبا: «الصناديق الخاصة باب خلفي، يجب أن تكون صندوق واحد ويدرج بالميزانية».

وتساءل: «يعني إيه موظف شغال في جهة معينة يحصل على مليون جنيه عند خروجه على المعاش! بينما شخص ثاني يحصل على 50 ألف!»، مشددا على ضرورة إعادة الهيكلة بهذا البند؛ من أجل تحقيق مبدأ التوازن والمساواة بين المواطنين.