المشاط: تمويل أوروبي بقيمة 80 مليون دولار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدّم تمويلا ميسرا بقيمة 80 مليون دولار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نُوَفِّي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد.

وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء المستخدمة في صناعة الأسمدة.

ولفتت إلى أن منصة نوفي سعت لإيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات في محور الغذاء قطاعي الزراعة والري.

ونوهت بأن هذه المشروعات تساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، مفيدة بالانتهاء من التأهيل الفني وتعزيز الربط والتكامل عبر ضم المشروعات المتشابهة.

وأكّدت أن الهدف من ذلك هو تعزيز الاستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها على نطاق محوري الغذاء والمياه.

ونوهت بتدبير الدعم المالي والمنح اللازمة وإعداد الدراسة الخاصة للتجهيز المشروعات التي يتم تنفيذها.

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّي بلس» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

ويستهدف برنامج نوفي، حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة