تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة في القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من مستشفى بإستقبالها 5 شخاص "مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم"، بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر. وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام تم ضبطهم. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.