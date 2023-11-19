نتيجة مخيبة لمنتخب مصر للشباب أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

خسر منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، من نظيره التونسي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة شمال إفريقيا الودية المقامة على الأراضي التونسية.

وشهد الملعب البلدي بأريانة في تونس، قبول مرمى منتخب الشباب 3 أهداف دفعة واحدة في 4 دقائق، قبل أن يسكن الهدف الرابع بالوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول وسط ذهول من جميع الحاضرين.

واستطاع منتخب مصر تقليل الفارق في الشوط الثاني بتسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 80 عن طريق محمد عبد الله، وجاء الهدف الثاني عن طريق كريم سعيد في الدقيقة 93 قبل أن تنتهي المباراة بفوز منتخب تونس 4-2.

ووصل منتخب تونس للنقطة الـ9 في صدارة البطولة، يليه المغرب برصيد 6 نقاط، ويأتى منتخب مصر ثالثاً برصيد 4 نقاط وفى المركز الرابع يتواجد منتخب ليبيا برصيد نقطة واحدة ويحل المنتخب الجزائري فى المركز الأخير دون نقاط.

وتقام بطولة اتحاد شمال إفريقيا، في تونس في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

منتخب الشباب كان قد تعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام ليبيا 1-1، قبل أن يحقق انتصار هام على الجزائر 3-0.

ويتبقى لمنتخب الشباب مباراة أخيرة في البطولة ستلعب أمام المغرب يوم 21 من الشهر الجاري.